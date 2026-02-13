Vinculado a proceso penal por robo a una tienda en la colonia Real de Victoria

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acreditó de manera fehaciente la probable responsabilidad de Gabriel R. H., en el delito de robo con penalidad agravada, cometido el 09 de febrero del presente año en la ciudad de Parral.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el imputado arribó a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Real de Victoria, en donde amagó a la encargada con un cuchillo y la despojó de mil 900 pesos en efectivo que sustrajo de la caja registradora.

Gabriel R.H. fue detenido en flagrancia por Personal de la Agencia Estatal de Investigación y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que lo pusieron a disposición de esta representación social para ejercer la acción penal en su contra.

Tras el análisis de los antecedentes de la indagatoria, el Juez de Control que tomó conocimiento de la causa penal, resolvió vincularlo a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).