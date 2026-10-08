Vinculado a proceso penal por abuso sexual de menor de edad

Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Manuel P. V., por el delito de abuso sexual con penalidad agravada.

En la audiencia, una agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, acreditó la probable responsabilidad del imputado, por tocamientos de índole sexual a una menor de edad, en hechos ocurridos el 27 de septiembre del año en curso, en un parque ubicado en las calles Ignacio Allende y Panamericana, del poblado de Samalayuca, Ciudad Juárez.

El Juez de Control, resolvió que el imputado enfrentará su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).