Vinculadas a proceso 49 personas imputadas por delitos contra la salud

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), obtuvo la vinculación a proceso de 49 personas imputadas por delitos contra la salud.

En las audiencias concentradas efectuadas el pasado jueves 28 de mayo, en cuatro salas, jueces del Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN), resolvieron la situación jurídica de los imputados, a quienes se les concedió la suspensión condicional del proceso.

Para obtener el beneficio, se toma en cuenta que los imputados no tenían antecedentes delictivos y que la penalidad por el delito que enfrentan sea menor a tres años de prisión.

El beneficio de la suspensión condicional del proceso que reciben los imputados, está condicionado, las personas imputadas deben participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de las adicciones, durante seis meses, deben tener arraigo domiciliario y contar con un trabajo formal.

Una vez concluido su proceso, se podrá sobreseer la causa penal, pero en caso de un incumplimiento se retomará.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).