¿No era Shakira? Resurge video que explicaría el aparente “cambio” de la cantante en la inauguración del Mundial

Un video en el que Shakira explica un tratamiento estético que se hace en la cara sería el origen del “cambio” que dio origen a la teoría de que Shakira no estuvo en la inauguración de la Copa del Mundo.

No era penal y ¿no era Shakira? Durante la transmisión de la ceremonia inaugural y el primer partido de la Copa del Mundo 2026, comenzó a surgir la “teoría” de que era una doble y no la barranquillera quien salió a la cancha del Estadio Azteca a cantar “Dai Dai” junto al nigeriano Burna Boy.

El principal argumento es que el aspecto físico de la cantante, en especial su cara, lucía muy distinto a la imagen a la que nos tiene acostumbrados.

Sin embargo, resurgió un video en el que Shak explica un tratamiento estético que utiliza en la cara y que, probablemente, sea el motivo por el que sus facciones se veían distintas este jueves.

Resurge video de Shakira que explicaría el supuesto “cambio” que notaron sus fans en la inauguración del Mundial

El uso de lentes oscuros durante parte de su aparición pública, combinado con un look distinto al que acostumbra mostrar en sus conciertos y eventos, alimentó todo tipo de teorías en internet. Algunos internautas incluso especularon sobre la posibilidad de que se tratara de una doble, versión que fue rápidamente descartada gracias a imágenes del backstage y registros más cercanos que confirmaron que era la propia intérprete.

En medio de la conversación, volvió a viralizarse un video en el que Shakira muestra algunos de los procedimientos que realiza antes de subir a un escenario, material que muchos usuarios retomaron para explicar algunos de los cambios que percibieron en su rostro durante la inauguración del Mundial.

En la grabación, la cantante explica que suele realizar ciertos tratamientos para combatir la retención de líquidos y reducir la inflamación facial antes de sus presentaciones.

“Lo que estoy haciendo ahora es algo que hago casi cada día que tengo show porque a veces retengo un poquito de líquido, estimula un poco la piel”, comenta.

Posteriormente, la artista muestra uno de los dispositivos que utiliza como parte de su rutina de preparación. “Esto es una luz roja láser para desinflar”, explica mientras aplica el tratamiento sobre su rostro.

¿Shakira usó una doble en la inauguración del Mundial o sólo se hizo un facial?

Además, la colombiana también reveló el uso de herramientas de masaje facial conocidas popularmente como guashas, las cuales ayudan a estimular el drenaje linfático.

“Estas son las famosas guashas, mueve todo el líquido, es un drenaje agrandado de la cara”, señala en el video.

Aunque el material no muestra ningún procedimiento invasivo ni cirugía estética, muchos usuarios lo relacionaron con las recientes especulaciones sobre su apariencia, recordando que la cantante ha hablado abiertamente sobre los cuidados que implementa para mantener su piel y reducir los efectos del cansancio derivado de los viajes y las presentaciones.

Mientras tanto, las teorías sobre una supuesta doble fueron perdiendo fuerza conforme comenzaron a difundirse imágenes más cercanas de la artista durante los ensayos y detrás de cámaras del evento. Aun así, el debate sobre su imagen logró convertirla en uno de los nombres más comentados de la inauguración mundialista.

Una vez más, Shakira demostró que cualquier detalle relacionado con su vida pública genera conversación. En esta ocasión, lo que comenzó como dudas sobre su identidad terminó llevando a miles de personas a descubrir los tratamientos y cuidados que forman parte de su preparación antes de cada espectáculo.