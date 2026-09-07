Vigilarán 500 polícias estatales festejos por el Grito de Independencia y desfile del 16 de septiembre

Gilberto Loya Chávez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que para los festejos por el Grito de Independencia en Plaza del Ángel se contará con la participación de 500 elementos operativos para el operativo de vigilancia.

Adicional, dijo que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) contará con otro contigente de elementos que se sumarán al operativo en la zona centro, así como en toda la ciudad.

Las acciones contemplan una zona crítica que es la Plaza del Ángel, una zona perimetral que es el Centro Histórico y la capital en general.

Gilberto Loya agregó que el mismo operativo se implementará el 16 de septiembre durante el Desfile Cívico en donde además, la SSPE contará con un contigente que participará con diversas exhibiciones.