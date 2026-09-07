Sin confirmar Sheinbaum y Harfuch a inauguración de Torre Centinela; asistirán invitados de Europa, EU, Egipto y Sudámerica

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que para la inauguración de la Torre Centinela se envió invitación a todo el Gabinete de Seguridad Nacional, sin embargo, nadie confirmó su asistencia.

Las invitaciones contemplan al Secretario de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo; al secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además, se invitó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y a la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“De momento no hemos recibido ahorita confirmación pública”, señaló al recordar que la inauguración de la Torre Centinela será el próximo miércoles a las 7:00 de la tarde.

Cabe señalar que al evento se contempla la presencia de invitados internacionales, de Egipto, de Sudamérica, Europa y Estados Unidos.