Clausuran nueve establecimientos durante operativos de Gobernación en Chihuahua capital

Un total de nueve establecimientos fueron clausurados durante los operativos de supervisión realizados por el Gobierno Municipal de Chihuahua del 30 de agosto al 6 de septiembre, como parte de las acciones para vigilar el cumplimiento de la normatividad en comercios y centros de entretenimiento.

A través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del H. Ayuntamiento, se llevaron a cabo 311 inspecciones, que derivaron en 38 actas administrativas por diversas irregularidades detectadas en los establecimientos.

Las clausuras se realizaron principalmente debido a la falta de atención de actas administrativas previas, así como por incumplimientos relacionados con horarios, licencias y revalidaciones de alcoholes.

Entre los negocios sancionados se encuentran Tienda Abarrotes Payán, Bar California, Tienda Montañez y Wingstop Reliz, establecimientos que fueron clausurados por no haber atendido actas administrativas anteriores.

Asimismo, La No. 4 fue clausurada por operar fuera del horario permitido, mientras que Club Privado La Buena Amistad recibió la medida debido al riesgo que representaba la posible caída del techo de una estructura metálica.

En materia de regulación de bebidas alcohólicas, Licorería Carolina fue clausurada por no contar con licencia de alcoholes; en tanto, CB Súper Zarco y Wingstop Ortiz Mena fueron sancionados con clausura por no contar con la revalidación de alcoholes correspondiente al ejercicio 2026.

El Gobierno Municipal informó que, de manera paralela, permanece activa una célula preventiva integrada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, cuyo objetivo es mantener el orden en las actividades comerciales nocturnas y prevenir la venta y consumo de drogas en este tipo de establecimientos.

Las autoridades municipales señalaron que los operativos continuarán de manera permanente para fortalecer la seguridad, garantizar el cumplimiento de la normatividad y contribuir al desarrollo ordenado de las actividades comerciales, recreativas y de entretenimiento en Chihuahua Capital.