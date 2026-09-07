Votan en positivo sentido del dictamen para otorgar autonomía a la FGE

Con cinco votos a favor y dos en contra, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron en positivo el sentido del dictamen para otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado.
Se trató del asunto 1676, “iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a efecto de dotar de
autonomía a la Fiscalía General del Estado”, la cual fue presentada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y de Movimiento Ciudadano, Alfredo Chávez y Francisco Sánchez.
Durante la discusión previo a la votación del sentido del dictamen, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, pidió someter a Parlamento Abierto y consultas dicha propuesta, sin embargo, sus mociones fueron rechazadas, con el argumento de que lo harían hasta que se vayan a legislar las Leyes secundarias.
Por lo que al momento de la votación del sentido del dictamen, ésta quedó de la siguiente manera:
✅A favor:
✳️Guillermo Ramírez (PRI)
✳️Joss Vega (PAN)
✳️Jorge Soto (PAN)
✳️Alfredo Chávez (PAN)
✳️Francisco Sánchez (MC)
❎En contra:
✳️Cuauhtémoc Estrada
✳️Jael Argüelles