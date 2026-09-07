Advierten de incremento en “trampas” en pago de impuestos por falta de apoyos federales a comercios

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto destacó que la informalidad en el país ha ido en crecimiento, llegando hasta el 52% de informalidad en el país es posible que el próximo año sea aún más difícil por lo cual pide al gobierno federal que piense en apoyos económicos para el pequeño comercio con el fin de subsistir.

El líder del comercio formal comentó que se requiere de financiamientos al crecimiento y estabilización en el comercio ya que se viene un panorama complicado por incremento a impuestos y otros que vienen.

Aun cuando el presupuesto de la federación se esta trabajando, los empresarios del sector terciario señalan la necesidad de apoyo ya que se orillan a las “trampitas” para por subsistir en un ámbito de crisis.

“Esto hace que a los formales nos tengan más cerca de “trampitas”, y se lo digo así con toda la responsabilidad, necesitamos mejores condiciones y necesitamos apoyos económicos para el crecimiento y mejorar la productividad”, comentó.

El principal golpe que han sufrido los comercios es la utilidad, pues se vive conforme al día por lo cual es importante que se den las bases de apoyo y no muera el comercio