Logró Policía Estatal aseguramientos en 28% de homicidios ocurridos en agosto

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez expresó que durante el mes de agosto se registró una disminución considerable de homicidios dolosos y también, una cifra histórica de detención en torno a dichos casos.

La estadística señala que el mes cerró con 90 asesinatos de los cuales, la Policía Estatal logró detenciones en 28 por ciento de ellos, lo que Gilberto Loya señaló que no se había visto en administraciones pasadas.

Particularmente, de los 36 homicidios dolosos que se presentaron en Ciudad Juárez, la SSPE logró aseguramientos en el 25 por ciento de los casos.

Asimismo, el titular de la SSPE agregó que en lo que va de la actual administración se ha visto una disminución del 46 por ciento en la incidencia de asesinatos, con tendencias a la baja en todos los municipios.