Pendientes subcentros Centinela en NCG y Gpe y Calvo: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez dio a conocer de los 13 subcentros regionales que complementarán las acciones de la Torre Centinela, quedan pendientes la construcción de las sedes Nuevos Casas Grandes, así como Guadalupe y Calvo.

En relación al subcentro de Nuevo Casas Grandes señaló que las negociaciones avanzan favorablemente y se espera que para el primer trimestre del 2027 se encuentre listo para operaciones.

En cambio, expresó que el subcentro de Guadalupe y Calvo está detenido por porque falta la obra inducida que requiere el proyecto por lo que no se descarta la posibilidad de trasladar el proyecto a otro municipio en donde exista más disposición de contribuir con un espacio adecuado.

Cabe señalar que el próximo miércoles a las 7:00 de la tarde se llevará a cabo la inauguración de la Torre Centinela en Ciudad Juárez, evento que contará con la presencia de invitados internacionales como Egipto, Europa, Sudamérica y Estados Unidos; el Gabinete de Seguridad Nacional sigue sin confirmar su asistencia.