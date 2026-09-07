Jorge Soto impulsa reforma para dar certeza sobre el valor catastral de las propiedades

Dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos sobre cómo se determina el valor catastral de sus propiedades, mediante reglas claras y criterios objetivos y transparentes para los municipios del estado, es el objetivo de la reforma a la Ley de Catastro del Estado y al Código Municipal que impulsa el diputado Jorge Soto.

El presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública explicó que la iniciativa tiene un carácter técnico y jurídico y no contempla nuevos impuestos, incrementos en las contribuciones actuales ni impacto presupuestario o programático.

La propuesta busca precisar en la legislación las reglas para la valuación catastral que aplican los municipios, de manera que los criterios sean objetivos, transparentes y previamente establecidos en la ley, fortaleciendo tanto los derechos de los contribuyentes como la certeza jurídica de las haciendas municipales.

Como parte del análisis técnico de la reforma participaron el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, Gabriel Valdez, así como especialistas y autoridades involucradas en materia catastral.

“Queremos reglas claras. Que una persona pueda saber por qué su propiedad tiene determinado valor catastral, cuáles fueron las características que se tomaron en cuenta y cómo se llegó a esa cantidad. Se trata de darle certeza al ciudadano y también a los municipios sobre las reglas que deben aplicar”, señaló Soto.

La iniciativa plantea además homologar los conceptos y clasificaciones de los predios catastrales con la legislación en materia de desarrollo urbano, así como actualizar y clarificar las fórmulas y criterios utilizados para determinar sus valores.

El legislador enfatizó que la reforma no representa un aumento de impuestos ni modifica las tasas o tarifas del predial, sino que actualiza y precisa las reglas con las que se determina el valor catastral de los inmuebles.

Explicó que actualmente existen conceptos y clasificaciones que requieren homologarse para establecer con mayor precisión las diferencias entre predios urbanos, suburbanos y rurales, así como los elementos que deben considerarse para determinar su valor.

“Estamos hablando de actualizar y hacer más claras las reglas de lo que ya existe. El ciudadano debe poder entender por qué un predio urbano tiene determinado valor, por qué uno suburbano o rural tiene uno diferente y en qué criterios técnicos se sustenta esa valoración”, indicó.

Soto señaló que el valor catastral constituye posteriormente la base para determinar contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, por lo que consideró indispensable que el procedimiento mediante el cual se obtiene ese valor sea transparente, comprensible y técnicamente sustentado.

En ese sentido, destacó que contar con criterios establecidos previamente en la ley permitirá reducir márgenes de interpretación y dará mayor seguridad jurídica a ambas partes: al contribuyente, al conocer las reglas utilizadas para valuar su propiedad, y a las haciendas municipales, al contar con parámetros uniformes y objetivos para realizar esa función.

La reforma forma parte de un proceso más amplio para modernizar el sistema de revisión catastral en Chihuahua. Recientemente, a propuesta de Soto, el Congreso del Estado concluyó el desarrollo de una plataforma digital que sustituirá procesos manuales y permitirá sistematizar la revisión de las tablas de valores que presentan los municipios.

“Estamos modernizando las herramientas y también queremos un marco jurídico más claro. Tecnología, criterios homologados y reglas entendibles deben traducirse en mayor certeza para los municipios y, sobre todo, para los ciudadanos”, afirmó.

Soto sostuvo que el objetivo final es que tanto las autoridades como los propietarios conozcan con precisión los elementos utilizados para determinar los valores catastrales y que su aplicación responda a reglas previamente establecidas.

“Cuando hablamos del patrimonio de una familia, tiene que existir certeza. El ciudadano debe saber qué se está valorando, bajo qué criterios y cómo se determina el valor de su propiedad. Esta reforma busca precisamente eso: reglas más claras, mayor certeza jurídica y no más impuestos”, concluyó.