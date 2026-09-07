Claudia Sheinbaum muestra intolerancia con los ciudadanos: Alfredo Chávez

La forma en que Claudia Sheinbaum responde a quienes cuestionan a su gobierno fue señalada por Alfredo Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, quien consideró que la presidenta ha mostrado intolerancia no sólo frente a la oposición, sino también frente a ciudadanos que expresan inconformidades.

El coordinador sostuvo que esta actitud se refleja en la manera en que la presidenta confronta públicamente las críticas y cuestionó que desde las conferencias presidenciales se emitan señalamientos sin una posibilidad equivalente de respuesta. “Vemos una presidenta frustrada, enojada, pero enojada no con la oposición, enojada también con los ciudadanos”, expresó Chávez.

Para el legislador, el problema rebasa la confrontación entre partidos cuando una inconformidad ciudadana termina siendo respondida con descalificaciones políticas. También cuestionó que Sheinbaum se coloque, desde su perspectiva, en una posición desde la cual acusa y juzga a sus adversarios, mientras mantiene una postura distinta frente a personajes que forman parte de Morena.

Chávez contrastó esa actitud con la pluralidad que, afirmó, existe en Chihuahua, donde las diferencias políticas pueden mantenerse sin cerrar el diálogo. Consideró que escuchar posiciones distintas, aun cuando no exista acuerdo entre las partes, es una condición necesaria para la vida pública y para la relación entre gobierno, oposición y ciudadanía.