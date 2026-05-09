Versión: Reportan presunto fallecimiento de Carlos Cuevas en el Cereso de Aquiles Serdán

Durante este sábado comenzó a circular la versión sobre el presunto fallecimiento del empresario Carlos Cuevas al interior del Cereso Estatal número 1, ubicado en Aquiles Serdán.

De manera extraoficial trascendió que las autoridades penitenciarias habrían sido notificadas del deceso, aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de la Fiscalía General del Estado ni de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La noticia generó expectativa debido a la relevancia pública del empresario y a las circunstancias en las que presuntamente ocurrió el hecho dentro del centro penitenciario.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer mayores detalles para confirmar o descartar esta versión.