Delcy Rodríguez viajará a La Haya para abordar disputa territorial con Guyana

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este sábado que viajará en las próximas horas a La Haya para participar directamente en la argumentación que Venezuela hace frente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo que mantiene con Guyana por el territorio de la Guayana Esequiba.

“A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria, y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso porque es honrar nuestra historia”, señaló durante una reunión en Caracas del Programa para la Convivencia Democrática y Paz.

Este sería el tercer viaje al extranjero de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, luego de que el mes pasado visitara las islas caribeñas de Granada y Barbados para desarrollar programas de cooperación bilateral.

De concretarse su asistencia a la CIJ, ubicada en Países Bajos, se marcaría un hito en el reconocimiento internacional del gobierno venezolano y de Rodríguez como jefa de Estado, toda vez que la Unión Europea aún mantiene sobre la mandataria encargada de Venezuela un conjunto de sanciones personales que le impiden visitar Europa.

También está prevista su asistencia en noviembre a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tendrá lugar en España. El canciller español, José Manuel Albares, ha dicho que solicitará a la UE que haga una excepción para permitir la participación de Delcy Rodríguez en el evento.

La disputa por el Esequibo

El gobierno de Guyana, presidido por Mohamed Irfaan Ali, introdujo de manera unilateral el caso de la disputa por el Esequibo en la Corte Internacional de Justicia buscando una sentencia a su favor que le permita dar por terminada una reclamación que tiene más de un siglo de duración. Venezuela fue despojada del territorio de la Guayana Esequiba en 1899 mediante un laudo arbitral que determinó que la zona le pertenecía a Reino Unido. Por eso Guyana la asume como propia desde su independencia en 1966.

Sin embargo, ese mismo año se firmó el Acuerdo de Ginebra, que establece que el diferendo por el territorio Esequibo se resolverá mediante el diálogo directo entre las partes y con un acuerdo amistoso. Venezuela argumenta que este acuerdo deja sin efecto el laudo arbitral de 1899 y se erige como la base legal para la resolución de la controversia.

Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial sobre la Guayana Esequiba y ha ratificado que no reconocerá nada de lo que allí se llegare a decidir. Sin embargo, el gobierno asistió a la ronda de audiencias que se desarrollaron esta semana con la única intención de “sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, como lo anunció el canciller Yván Gil. El gobierno venezolano ha reiterado en múltiples ocasiones que “la única solución posible para la controversia territorial, en el marco del Derecho Internacional, se encuentra en el Acuerdo de Ginebra”.

Gil dijo el viernes que los argumentos presentados por Guyana esta semana son “negacionistas y repetitivos”, ya que se limitan a desconocer el Acuerdo de Ginebra y no han aportado ningún elemento novedoso que pruebe su derecho sobre el territorio disputado.

Venezuela presentará su argumentación final este lunes y es allí donde se espera la presencia de la presidenta Delcy Rodríguez para exponer “la verdad y las razones históricas” que asisten a su país en este asunto.