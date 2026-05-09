“Grandeza de México viene de sus pueblos originarios”, afirma Sheinbaum en gira por Sonora

San Ignacio Río Muerto, Son. Frente a habitantes de las ocho comunidades tradicionales que forman parte del pueblo yaqui, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio seguimiento a las acciones del Plan de Justicia para este pueblo originario. Primero, firmó un nuevo decreto para resarcir 239 hectáreas de tierras, para después, inaugurar un comedor escolar para una escuela primaria, e instruir acciones de vivienda.

La mandataria arribó por la tarde a Bahía de los Lobos, localizada en el municipio de San Ignacio Río Muerto, a unos 260 kilómetros al sur de la capital de Sonora.

Durante un acto organizado en la escuela Primaria Miguel Jaime Buitimea, Sheinbaum Pardo indicó que por siglos el pueblo yaqui ha sufrido persecución y despojos, mismos que se recrudecieron en el porfiriato. A pesar de decretos firmados por el ex presidente Lázaro Cárdenas para que pudieran recuperar sus tierras, estos no se acataron. Fue hasta el sexenio pasado, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se puso en marcha el plan de justicia para resarcir los históricos saqueos.

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A la mitad de su mensaje, uno de los productores agrícolas de la región expuso que esta demarcación ha vivido en el abandono. Ante ello, la jefa del Ejecutivo federal recordó que en el sexenio del priísta Carlos Salinas de Gortari se cambió la ley para “privatizar” el agua y convertirla en “mercancía”, pero con la reciente reforma en esta materia, dijo que a los que tenían acaparada el agua, “hoy se las estamos quitando y podemos redistribuirlo”.

Tras subrayar que por varios sexenios se “miraba al país del norte como el modelo a seguir, olvidándose del origen”, lamentó que “hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente presidenta de la Comunidad de Madrid y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador que si algo tuvo, fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio”.

Agregó que “hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles”. Frente a ello, sostuvo que en la Cuarta Transformación “se piensa que la grandeza de México viene de los pueblos originarios”.

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Junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el director del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, explicó que desde el 28 de septiembre del año 2021 cuando se firmó el acuerdo para dar inicio a este plan de justicia con las autoridades tradicionales, han una inversión acumulada a la fecha de 18 mil 356 millones de pesos en distintas obras.

Mientras que para el reconocimiento de tierras comunales se habían restituido 45 mil 794 hectáreas por medio de los cuatro decretos previos al que firmó hoy la presidenta.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, recalcó que además de los cinco decretos ya emitidos, “las buenas noticias es que todavía estamos en proceso para sumar otra superficie importante, del rescate de 2 mil 588 hectáreas, (en las localidades de) Las Palomas y El Tigre, que se pueden entregar en el mes de junio o julio, porque son terrenos nacionales”.

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A la vez, se perfila dar pie a la reversión de una expropiación en esta región, lo que permitirá resarcir 7 mil 890 hectáreas adicionales para el pueblo yaqui, y llegar así a un acumulado de 53 mil 444 hectáreas.

También se reportaron avances en el acueducto yaqui que ya se está distribuyendo agua potable a las 53 localidades de las ocho comunidades del pueblo yaqui, adicional a una inversión de 300 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para consolidar el programa de ampliación del distrito de riego.

Sobre el comedor escolar, que permitirá dar alimentación a 112 niñas y niños yaquis, se detalló que se destinaron 24 millones de pesos. A nivel nacional se han construido mil 424 casas de la niñez indígena y comedores de este tipo en 23 entidades federativas, que benefician a 81 mil 508 estudiantes.

Inaugura Hospital en Hermosillo

Por la mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Hospital General de Zona (HGZ) No.15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Dr. Ernesto Ramos Bours, en Hermosillo.

La construcción requirió una inversión de mil 29.4 millones de pesos, que beneficiará a 122 mil 578 derechohabientes. Cuenta con una plantilla de mil 135 trabajadores de la salud, así como 134 camas hospitalarias, diez consultorios de especialidades y cinco salas de cirugías más una de urgencias.