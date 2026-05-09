Versión: Atacan a ministeriales que escoltaban a familias desplazadas en Guadalupe y Calvo

Según fuentes extraoficiales, un grupo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación fue atacado a balazos mientras escoltaba a familias desplazadas por la violencia en el municipio de Guadalupe y Calvo, lo que generó un fuerte operativo de seguridad en la región serrana.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado sobre la carretera que conduce de Atascaderos a Guadalupe y Calvo, cuando el convoy ministerial trasladaba a personas afectadas por los recientes hechos violentos registrados en la zona.

Sujetos armados sorprendieron a los agentes y abrieron fuego contra las unidades, por lo que las corporaciones desplegaron un operativo para resguardar a las familias y brindar apoyo a los oficiales atacados.

Tras la agresión, autoridades solicitaron refuerzos de distintas corporaciones policiacas, además del apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre posibles personas lesionadas o fallecidas derivado de este ataque armado.