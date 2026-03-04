Venezuela y EU acuerdan impulsar “flujos de inversión” para explotación de minerales críticos

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió este miércoles en Miraflores al secretario del Interior de Estados Unidos, Douglas Burgum, y conversaron sobre proyectos conjuntos en materia de petróleo y minería.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez explicó que conversaron sobre una agenda en materia de minería, tanto de minerales metálicos como no metálicos, estratégicos y no estratégicos. Además, adelantó que este jueves revisarán también la agenda energética que ya fue lanzada con el secretario de Energía Christopher Wright en febrero pasado.

Comentó asimismo que el gobierno en los próximos días presentará al parlamento venezolano una ampliación de la Ley de Minas, que incluirá “los modelos exitosos de la Ley de Hidrocarburos”. Pidió de antemano a los diputados su colaboración para darle celeridad a la aprobación de este instrumento legal para así “presentar las oportunidades de inversión y desarrollo en el área de minería”.

Por su parte, Burgum dijo que las oportunidades de colaboración y sinergia entre ambos gobiernos “no tienen límites” y que lo que esto puede significar para ambos pueblos es “realmente sombroso”.

Señaló que Venezuela no solo es “sumamente rica en petróleo y gas sino también en minerales críticos” y que, con una larga historia de colaboración entre producción venezolana e inversiones estadunidenses, “las oportunidades son más grandes que nunca”. Aseguró que los presidentes Trump y Rodríguez eliminarán los “trámites burocráticos para que fluya la inversión de capital”.

Precisó que en esta visita lo acompañan “dos docenas de empresas de Estados Unidos, de las más grandes e importantes del mundo en minerales y minería”.

“Muchas de ellas ya han trabajado en Venezuela anteriormente, representan millones de dólares en inversión y miles de empleo bien remunerados, están deseosos por empezar”, afirmó.

En este respecto, Rodríguez agregó que al conversar con los empresarios privados estadunidenses intercambiaron información sobre flujos de inversión para Venezuela, así como de la incorporación de nuevas tecnologías para desarrollar la industria.

Los minerales críticos son un conjunto de materiales, como el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, que son considerados estratégicos por su alto valor económico en muchas industrias, particularmente en la tecnológica, así como su escasez con respecto a una demanda creciente.

Intercambio de mensajes

Al tiempo que se desarrollaba la visita de Douglas Burgum a Miraflores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posteó en su red Truth Social un mensaje elogiando a la presidenta encargada de Venezuela.

“Delcy Rodríguez, quien es la presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países son algo muy grato de ver”, escribió el jefe de la Casa Blanca.

Minutos después, Rodríguez respondió el gesto de Trump por redes sociales:

“Agradezco al presidente Donald Trump la amable disposición de su gobierno para trabajar conjuntamente en una agenda que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela”.