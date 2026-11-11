Ve René Chavira complicada la eliminación del efectivo; pide analizar fallas de conectividad y exclusión digital

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, consideró complicada la propuesta de eliminar el uso del dinero en efectivo para migrar completamente a transacciones digitales, al advertir que existen condiciones tecnológicas y sociales que todavía no están resueltas para garantizar que toda la población pueda utilizar este sistema.

El edil señaló que una de las principales limitantes es la falta de acceso universal a teléfonos celulares con conexión permanente a internet, particularmente en zonas donde las condiciones climáticas o las fallas de señal impiden mantener una comunicación estable. Consideró que antes de impulsar una medida de esta naturaleza debe garantizarse que las plataformas digitales sean confiables y que las transferencias lleguen correctamente a sus destinatarios.

Chavira también advirtió sobre los riesgos de seguridad en las operaciones electrónicas, al señalar que incluso las instituciones bancarias, pese a las inversiones que realizan en sus plataformas, todavía presentan problemas relacionados con las transacciones. Añadió que una eventual caída del sistema o la falta de internet podría impedir que las personas realicen pagos y operaciones cotidianas.

Asimismo, destacó que los adultos mayores representan un sector que podría enfrentar mayores dificultades ante la desaparición del efectivo, debido a que muchas personas dependen del dinero físico para sus actividades diarias. Recordó que durante recorridos recientes por la ciudad ha escuchado inquietudes de este sector sobre la posibilidad de perder esta alternativa de pago.

Finalmente, el alcalde suplente consideró que la propuesta requiere un análisis mucho más profundo antes de plantearse como una medida generalizada, pues incluso en países con mayor desarrollo tecnológico se presentan fallas en sus sistemas digitales. Subrayó que cualquier modificación debe contemplar las condiciones reales de conectividad, seguridad y acceso de toda la población.