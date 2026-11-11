Congreso de Chihuahua es el primer Poder Legislativo del país con certificación Great Place to Work

El Congreso del Estado de Chihuahua se convirtió en el primer Poder Legislativo a nivel nacional en obtener la certificación internacional Great Place to Work, un reconocimiento que acredita las condiciones de confianza, respeto, colaboración y satisfacción laboral del personal que labora para la institución.

Durante el evento de entrega de la certificación, la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, destacó que este logro representa mucho más que una evaluación favorable, pues reconoce el esfuerzo de las personas que diariamente contribuyen al funcionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo.

Señaló que obtener una calificación de 81 puntos de satisfacción, por encima del parámetro establecido por la evaluación, representa un indicador importante del ambiente laboral.

La Presidenta del Congreso subrayó que el trabajo dignifica a las personas, y que esa dignidad también debe estar presente en los espacios laborales, donde cada persona tenga la oportunidad de desempeñarse en un entorno de respeto y reconocimiento, para que se traduzca en la calidad del servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Cuando una persona se siente respetada, respaldada y valorada en su trabajo, contribuye a dignificar el servicio público”, puntualizó Vega.

También reconoció el esfuerzo de las distintas áreas que participaron en el proceso de evaluación y certificación, al señalar que este resultado es producto de una comunidad de trabajo en la que cada integrante aporta diariamente al desarrollo de la institución.

Por su parte, el secretario de Administración del Congreso, Otto Rodríguez, explicó se evaluaron diversos aspectos bajo una metodología aplicada directamente personal y un diagnóstico de las políticas en materia de recursos humanos.

En su intervención, la representante de Great Place to Work, Paulina Sosa, destacó el talento y la vocación que se ven reflejadas en el talento humano que colabora en el Congreso, así como las acciones orientadas a su entorno personal y profesional.

Con esta certificación, el Congreso del Estado de Chihuahua marca un precedente a nivel nacional al convertirse en el primer Poder Legislativo del país en alcanzar este reconocimiento, colocando a las personas y la calidad del entorno laboral como parte fundamental del fortalecimiento institucional.