Suspenden obra en Bosques Boreales por daños a barda; podría alcanzar multa de hasta 100 UMAS

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ordenó la suspensión inmediata de una obra en construcción en el sector de Bosques Boreales, luego de que presuntamente las maniobras realizadas en el predio provocaran daños en una barda perimetral colindante con un fraccionamiento, informó su titular, Adriana Díaz Negrete.

La funcionaria explicó que durante la mañana se recibió un reporte de emergencia a través del 911, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y notificaron de inmediato a Protección Civil y a Desarrollo Urbano. Al realizar una inspección, las autoridades detectaron una obra en proceso que, aparentemente, habría afectado la estructura del muro vecino. Además, confirmó que los trabajos no contaban con licencia de construcción, aunque existían algunos trámites en proceso.

Díaz Negrete indicó que, como primera medida, se notificó la suspensión de los trabajos y se exigirá a los responsables garantizar el resguardo y la protección de las viviendas afectadas, así como realizar las reparaciones necesarias para devolverlas a las condiciones en que se encontraban antes del incidente. Precisó que en el sitio estuvieron presentes representantes de quienes construyeron las viviendas, de la obra señalada y el director responsable de obra.

En cuanto a las sanciones, adelantó que la empresa podría enfrentar una multa de entre 10 y 100 UMAS, dependiendo de los resultados del dictamen técnico, aunque señaló que se está considerando aplicar la sanción máxima por ejecutar trabajos sin los permisos correspondientes y los daños ocasionados. Los responsables deberán presentarse ante el área de inspectores de obra para establecer fechas y compromisos de reparación. Asimismo, se solicitará el apoyo de colegios de ingenieros civiles para determinar el alcance de las afectaciones. La titular confirmó que no se reportaron personas lesionadas.