Programa Destilichadero del Municipio ha visitado 335 colonias en lo que va del año

Con la finalidad de mantener libres de acumulación de basura de grandes dimensiones las viviendas de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ha llevado el programa Destilichadero a un estimado de 335 colonias de enero a octubre de este 2026.



El programa en mención consiste en retirar tiliches de grandes dimensiones que el camión recolector de basura no puede trasladar, por lo que se recorren cuadrantes en las colonias para retirarlos.



En promedio, se retiran por colonia visitada, un estimado de entre 2.5 y 3 toneladas, por lo que en las 335 colonias que a las que se han acudido, suman un estimado de 994.79 toneladas que han sido levantadas con este programa.



Del conteo de enero a octubre, el mes que más toneladas se han retirado es julio, en el cual se visitaron 33 colonias de donde se retiraron 155.2 toneladas, mientras que octubre ocupa el segundo lugar con 31 colonias visitadas y 150 toneladas de tiliches retirados.



Es importante invitar a la población a hacer uso del programa, pues con el mismo se pueden deshacer de basura de grandes dimensiones y de ese modo evitar acumulamiento innecesario en sus viviendas, lo que a su vez evita plagas en las mismas.