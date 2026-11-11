Se niega alcaldesa de Gpe y Calvo a colaborar en seguridad, habitantes merecen paz y tranquilidad

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, no solo no radica en el municipio que gobierna, si no que además, se ha negado sistemáticamente a brindar las facilidades para que se instale el subcentro Centinela.

De la Peña comparó el contraste que existe en materia de seguridad entre Guachochi y Guadalupe y Calvo, ambos municipios serranos pero con una relación muy distinta con las fuerzas de seguridad federales y estatales.

Dijo que en Guachochi, el edil tiene una plena disposición para trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa y que, a raíz de la implementación del subcentro Centinela, se ha visto una mejoría en los índices delictivos de dicho municipio.

Caso contrario, dijo que en Guadalupe y Calvo persisten los problemas de inseguridad y casos de desplazamiento forzado en algunas comunidades por lo que hizo un llamado para que la presidenta municipal se reporte y retome la colaboración pues la población que ella representa merece la paz y la tranquilidad que se ha logrado en otras partes del Estado.