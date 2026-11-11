Se reúne JL Villalobos con diputados federales del PRI y del PAN por Chihuahua

El diputado José Luis Villalobos sostuvo un encuentro con las diputadas federales Manque Granados y Rocío González, así como con los legisladores Alex Domínguez, Tony Meléndez y Noel Chávez, durante una reunión en la Cámara de Diputados.

En el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, coincidieron en la importancia de mantener la coordinación y sumar esfuerzos para defender los recursos que requiere Chihuahua, particularmente en rubros como agua, infraestructura carretera y salud.

Villalobos destacó la importancia de hacer equipo y mantener una postura firme para que las necesidades del estado sean escuchadas y se reflejen en mayores recursos para las familias chihuahuenses.