Taddei fue designación de Morena, que se hagan responsables y se aplique la ley: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dijo que Guadalupe Taddei fue un nombramiento hecho por Morena por lo que, ante la polémica por actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que lo mínimo que deberían hacer es responsabilizarse y aplicar la ley.

Señaló que en redes sociales circula un video en donde Andrés Manuel López Obrador, siendo aún presidente elogió a Guadalupe Taddei cuando fue elegida como presidenta del INE, destacando que compartían afinidades con ella.

No obstante, hoy que es señalada por presuntos actos de corrupción, dijo que buscan evadir su responsabilidad en el asunto:

“La verdad es que a Guadalupe Taddei la pusieron ellos. Hace unos días veía yo en redes sociales, un video donde el expresidente López Obrador la llena de elogios, habla de las afinidades que tienen con ella y pues como suele suceder, como le hacen los gatos, primero hacen su cochinada y luego después la quieren enterrar. La verdad es que Guadalupe Taddei es una designación de Morena y yo creo que lo menos que pueden hacer es hacerse responsables y que se le aplique la ley”.