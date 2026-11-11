Presupuesto del INE debe ser transparente y que no afecte su capacidad rumbo al 2027; señala Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) en explicar el proceso y destino del recurso para que se asegure la capacidad operativa de las próximas elecciones, esto ante las carencias que han detonado el paro laboral del máximo órgano electoral.

En este sentido destacó que desde la Coparmex Chihuahua creen que las instituciones democráticas son un bien común que se debe cuidar entre todos para dar claridad al próximo proceso electoral.

“Su construcción costó décadas de esfuerzo ciudadano y su fortaleza es una garantía para la vida democrática y económica del país. Por eso, toda decisión sobre su presupuesto debe tomarse con responsabilidad, transparencia y visión de largo plazo. Hacemos un llamado respetuoso al Congreso y al propio Instituto para que expliquen los criterios del ajuste presupuestal y aseguren que no afecte la capacidad operativa ni a las personas que hacen posible cada elección. Fortalecer al INE implica también exigirle eficiencia, austeridad bien entendida y rendición de cuentas. Cuidar al INE es fortalecerlo, no debilitarlo. Coparmex ve con agrado que el diálogo entre los trabajadores y los liderazgos del INE generen acuerdos y compromisos”, comentó.

Cabe destacar que desde el lunes se han dado manifestaciones y paros laborales en el INE en los modulos de atención esto debido a la falta de presupuesto para las tareas esenciales y básicas.