Entrega René Chavira ampliación de salón de usos múltiples para familias de Palo Blanco

Para que las familias de la comunidad de Palo Blanco cuenten con un espacio más amplio y funcional para sus reuniones y actividades, el alcalde René Chavira inauguró la ampliación del salón de usos múltiples, ubicado en el seccional rural de Ciénega de Ortiz, obra que representó una inversión superior a los 3 millones 700 mil pesos.

Los trabajos contemplaron 200 metros cuadrados de ampliación del salón, 35 metros cuadrados adicionales de templete y la colocación de 300 metros cuadrados de piso cerámico. Además, se ampliaron los baños y se incorporó un espacio para personas con discapacidad, con el propósito de mejorar las condiciones de accesibilidad.

Con estas mejoras, las familias de Palo Blanco disponen de instalaciones más adecuadas para realizar eventos, reuniones y actividades comunitarias, fortaleciendo los espacios de convivencia en la zona rural de Chihuahua Capital.