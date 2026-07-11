Ve Bonilla normales los encuentros de aspirantes con mujeres, siempre y cuando respeten la ley

El alcalde Marco Bonilla, consideró que los eventos públicos realizados por los aspirantes del PAN a la Presidencia Municipal, entre ellos el exfiscal César Jáuregui y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, forman parte del contexto previo al proceso electoral de 2027, siempre y cuando se desarrollen dentro del marco legal.

Al ser cuestionado sobre los encuentros que ambos perfiles han sostenido con mujeres en la capital, Bonilla señaló que este tipo de actividades son naturales ante la cercanía de la emisión de las convocatorias de los partidos políticos.

“Yo creo que es al calor de los tiempos. Faltan prácticamente 11 meses para el proceso electoral, están anunciándose las convocatorias por los diferentes partidos y, evidentemente, quienes tienen interés de participar están organizando sus eventos”, expresó.

El edil enfatizó que lo importante es que los aspirantes se conduzcan conforme a la legislación electoral vigente y eviten incurrir en actos fuera de la norma.

“Aquí el tema y lo importante es nada más que se apeguen al marco jurídico, a la legislación electoral vigente”.



Bonilla añadió que estos encuentros también representan una oportunidad para que quienes buscan una candidatura puedan presentarse ante la ciudadanía y exponer su trayectoria y resultados.

“Creo que también es una buena oportunidad para que se den a conocer, quiénes son y qué beneficios le han traído a la ciudad de Chihuahua y al estado de Chihuahua. La verdad es que yo no lo veo mal, siempre y cuando se apeguen a la legislación electoral”, concluyó.