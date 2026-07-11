Emite Foro de Periodistas convocatoria al Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos 2026”

El Foro de Periodistas de Chihuahua A.C., emitió de manera oficial la convocatoria para la XXXII Edición del Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos 2026”, con el propósito de reconocer el trabajo más destacado de las y los profesionales del periodismo en el estado e impulsar la profesionalización del gremio.

La convocatoria permanecerá abierta desde su publicación y cerrará el próximo 6 de septiembre de 2026. Podrán participar periodistas que ejerzan en el estado de Chihuahua y laboren en algún medio de comunicación, con trabajos publicados o difundidos entre el 16 de agosto de 2025 y la fecha límite de la convocatoria, en prensa escrita, radio, televisión o medios digitales.

En esta edición se premiarán las categorías de Noticia, Reportaje, Entrevista, Crónica y Fotografía.

Los ganadores recibirán la estatuilla “José Vasconcelos”, el reconocimiento correspondiente y un estímulo económico.

Las propuestas deberán enviarse en formato electrónico e incluir los datos del participante, el trabajo inscrito, los archivos o enlaces correspondientes y una carta de declaración de titularidad de derechos de autor. La documentación deberá remitirse al correo premiojosevasconcelos2026@gmail.com.

El Foro de Periodistas informó que la lista de nominados se dará a conocer cinco días antes de la ceremonia de premiación, la cual está programada para el 12 de octubre de 2026, en sede y horario por definir.

Los detalles se encuentran en la convocatoria, publicada en las redes sociales del Foro de Periodistas de Chihuahua. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 614 378 31 19.