Se reúnen líderes de sectores y organizaciones del PRI para revisar avances en materia de afiliación

La tarde del viernes, líderes del Partido Revolucionario Institucional en el estado se reunieron en las instalaciones del Comité Directivo Estatal (CDE), con el objetivo de atender una capacitación en materia de afiliación, así como revisar los avances y estrategias de las estructuras priistas.

Por lo que ahí estuvieron presentes el coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos, así como el líder estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina; el dirigente estatal de Movimiento Territorial (MT), Fermín Ordóñez, su homóloga de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y regidora Rosy Carmona, así como la dirigente estatal de Vanguardia Juvenil Agrarista, Leslie Medina, entre otros líderes del partido tricolor.

Durante la reunión se destacó que en Chihuahua se han recuperado cerca de dos mil registros de militantes, mientras continúa el proceso de validación de nuevos expedientes y refrendos, como parte de la estrategia para fortalecer la presencia del PRI en las 3 mil 311 secciones electorales del estado.

Este encuentro de dirigentes priistas se da en el marco de la instrucción del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, de consolidar una estructura territorial sólida en todo el país, con presencia en las 73 mil 264 secciones electorales, con el objetivo de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y preparar al partido para los retos políticos y electorales de los próximos años.