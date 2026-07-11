Sin fecha para nuevo fiscal; Gobernadora continúa evaluando perfiles: De la Peña

A casi dos meses de la renuncia de César Jáuregui Moreno, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, informó que la gobernadora continúa evaluando los perfiles que podrían ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, por lo que aún no existe una fecha definida para el nombramiento.

El funcionario estatal explicó que la designación requiere un análisis cuidadoso, ya que la propuesta del Ejecutivo debe ser sometida posteriormente a la aprobación del Congreso del Estado.

“La gobernadora está valorando algunos perfiles. Ustedes saben que es un proceso complejo que tiene que ir además al Congreso. Estamos tratando de generar las condiciones para que sea lo antes posible”, señaló.

De la Peña destacó que la mandataria estatal ha privilegiado la selección cuidadosa de quienes integran su gabinete, por lo que aseguró que el próximo fiscal será elegido bajo ese mismo criterio.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en el trabajo de la Fiscalía, al señalar que la institución continúa operando con normalidad bajo la figura de un encargado de despacho.

“Existe un encargado de despacho y eso quiere decir que la Fiscalía sigue trabajando a toda velocidad; los chihuahuenses no tienen nada de qué preocuparse”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado adquiera autonomía, el secretario indicó que existen propuestas presentadas en años anteriores, aunque precisó que cualquier reforma en ese sentido corresponde analizarla y, en su caso, aprobarla al Congreso del Estado.