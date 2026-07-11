Gobierno Municipal da a conocer conformación del Cabildo Joven 2026 tras el proceso de elección

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Subdirección de Atención a la Juventud, da a conocer a las y los jóvenes seleccionados que integrarán el Cabildo Joven 2026, luego de concluir el proceso de elección desarrollado con el acompañamiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE).

Tras la conformación de planillas, la realización del debate presidencial y la jornada de votación, los cargos quedaron integrados de la siguiente manera: Presidenta Municipal; Diana Victoria Paredes Figueroa, Síndico Municipal; Eduardo Antonio Perea Cobos. Además de 20 Regidoras y Regidores, así mismo quedaron 24 jóvenes de gabinete.

Los resultados de la votación fueron:

Planilla verde con 31 votos, planilla blanca con 12 votos, planilla amarilla con 11 votos, planilla rosa con 11 votos, planilla con morada 9, planilla azúl con 7 y planilla negra 5.

Previo a esta etapa, las y los participantes recibieron capacitación sobre la función del Cabildo y el Gobierno Municipal, participaron en mesas de trabajo para la integración de planillas y asistieron a las conferencias impartidas por René Chavira Venzor, suplente del alcalde, y Mario García, director de Desarrollo Humano y Educación, quien abordó el tema “Liderazgo y comunicación política”, la diputada Nancy Frías ofreció una conferencia “Cuál es tu legado” e Ileana Esparza Gámez “liderazgo y comunicación política”.

El programa Cabildo Joven busca fortalecer la participación ciudadana de las juventudes mediante experiencias que les permitan conocer el funcionamiento del Ayuntamiento, desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación, promover la construcción de propuestas para su comunidad y fomentar los valores democráticos. Para más información, comunícate con la Subdirección de Atención a la Juventud al 072, extensiones 6568 y 6569.