El IMSS se fortalece en Chihuahua: Zoé Robledo

El director general del IMSS recorrió el Hospital General Regional No. 1 en Chihuahua, así como el Hospital General de Zona No. 35, la construcción de Centros de Educación y Cuidado Infantil

Gladiolas y San Isidro, en Ciudad Juárez.

Gladiolas y San Isidro, en Ciudad Juárez.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó una gira de trabajo por el estado de Chihuahua, durante la cual visitó el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Chihuahua, la Clínica de Mama en la capital del estado, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 en Ciudad Juárez, así como los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) Gladiolas y San Isidro.

Acompañado de autoridades institucionales, en el HGR No. 1 “Morelos”, en Chihuahua, Zoé Robledo supervisó

la nueva Sala de Hemodinamia que brinda servicios de alta especialidad a pacientes con problemas

cardiovasculares.

Este nosocomio cuenta con tecnología como parte de la estrategia “Código Infarto” para

agilizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con infarto agudo al miocardio.

La Sala de Hemodinamia es la segunda en la entidad, evita traslados a otros estados para la atención de

pacientes con patologías cardiacas, salvar vidas y evitar secuelas de infartos.

La unidad cuenta con un angiógrafo que ofrece imágenes nítidas en 360 grados y en tiempo real del árbol coronario, indispensable para la toma de decisiones y procedimientos terapéuticos para restablecer el flujo

sanguíneo del vaso afectado.

Zoé Robledo también constató el funcionamiento del nuevo tomógrafo que amplía de manera significativa la

capacidad diagnóstica del HGR No. 1 al optimizar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de

respuesta para las y los pacientes de la zona centro sur de la entidad.

La tecnología de este equipo permite realizar estudios con mayor definición y eficiencia, con la oportunidad de

agilizar la detección de padecimientos, diagnóstico y seguimiento oportuno, al obtener imágenes de alta resolución en menor tiempo mediante protocolos más eficientes que contribuyen a disminuir la dosis de radiación y el volumen de medio de contraste administrado.

Además, el director general del IMSS acudió a la Clínica de Mama, ubicada en la avenida Independencia, donde se llevan a cabo acciones para la detección temprana mediante la realización de mastografías, estudios de

ultrasonido y biopsias que dan una mayor oportunidad de brindar una atención integral, en beneficio de más de 45 mil mujeres de la región.

Posteriormente, en Ciudad Juárez visitó el HGZ No. 35, donde supervisó el funcionamiento de la sala de

Hemodiálisis, áreas de Banco de sangre, Limpieza e higiene, Prestaciones Económicas, módulo de Trato

Digno, sala de espera y farmacia, además de equipamiento como tomógrafo y rayos X.

Zoé Robledo realizó una visita a los CECI en Gladiolas y San Isidro, cada uno con capacidad para 250 menores

de 43 días hasta los cuatro años de edad y operará bajo el nuevo modelo pedagogo de cuidado infantil que promueve el desarrollo de habilidades, con infraestructura segura, accesible y tecnológica que termina con el esquema de subrogación de guarderías.

“Es un proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum que nace aquí en Ciudad Juárez. Ya está operando el

primero, Paraje Oriente, y muy pronto vamos a abrir las puertas de este otro CECI aquí en San Isidro, también uno más en Gladiolas.

Tenemos otros proyectos en Villas, Municipio Libre. Es un proyecto muy ambicioso”, dijo.

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