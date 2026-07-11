“No hay razón para clausurar un negocio por un asunto personal”: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, negó que exista un conflicto con César Jáuregui y aseguró que la amistad que mantienen desde hace años no se ha visto afectada por las versiones que han surgido en torno a sus posibles aspiraciones políticas. Lo anterior luego de que le cuestionaran por unas clausuras, propiedad del también aspirante a la Alcaldía capitalina.

“Lo voy a decir una vez más: César y yo somos amigos de hace tiempo. El hecho de que tengamos aspiraciones similares para el futuro no debe trastocar esa amistad y no debe trastocar la unidad del equipo que ha conformado la gobernadora”, declaró.

Asimismo, rechazó las versiones que señalan que la Secretaría General de Gobierno haya ordenado clausuras de establecimientos por motivos personales o políticos, al afirmar que se trata de especulaciones sin sustento.

“Eso es una versión de prensa y nosotros no cerramos establecimientos. Me parece que tratar de construir una versión como esa, cuando yo tengo muchos años de funcionario público al mando de las áreas de Gobernación, pues te podría decir que nunca he hecho una clausura por una razón de tipo personal, así que no sería ahora, no habría razón para hacerlo por primera vez”, expresó.

De la Peña reiteró que las acciones de la autoridad se realizan conforme a la ley y descartó que existan decisiones motivadas por diferencias personales o intereses políticos.