Frank, el canino de la DSPM, clave en dos aseguramientos de arma y droga en menos de 48 horas

El ejemplar canino Frank, integrante del Grupo de Reacción K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), volvió a demostrar la importancia de las unidades especializadas al participar de manera decisiva en dos operativos realizados durante esta semana, que derivaron en el aseguramiento de armas de fuego y dosis de presunta droga, así como en la detención de tres personas.

El primer caso ocurrió el 10 de julio en la colonia Deportistas, donde policías municipales detectaron un vehículo que circulaba sin luces y estuvo a punto de provocar un accidente. Tras marcarle el alto, localizaron un arma de fuego calibre .25 abastecida con tres cartuchos útiles.

Posteriormente, con la intervención de Frank, especializado en la detección de narcóticos, se realizó una inspección al vehículo, logrando ubicar 32 envoltorios con una sustancia con las características del cristal, lo que fortaleció la puesta a disposición del conductor ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Un día después, el 11 de julio, el agente canino volvió a ser pieza clave durante un operativo en la colonia Rosario. Tras atender un reporte sobre personas armadas, elementos del Grupo K-9 localizaron un vehículo que coincidía con las características señaladas.

Durante la revisión inicial fue asegurado un envoltorio con presunto cristal y un arma de fuego calibre .22 abastecida con un cartucho útil. Sin embargo, fue gracias a la inspección realizada por Frank que los agentes localizaron 36 envoltorios más con una sustancia con las características del cristal ocultos al interior del automóvil, lo que derivó en la detención de un hombre y una mujer.

Con estas dos intervenciones consecutivas, Frank refrendó el valor operativo de los binomios caninos de la DSPM, cuya capacidad para detectar narcóticos fortalece las labores de prevención, vigilancia y combate a los delitos contra la salud, además de aportar evidencia relevante durante las inspecciones policiales.

En ambos casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que este bello can policía es de los que en abril del presente año, se unieron a las filas de una de las policías municipales más ejemplares del país.