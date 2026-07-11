Detienen AEI y DSPM a probable responsable de robo con violencia

Le aseguraron un arma de utilería y diversos objetos relacionados con el hecho delictivo

En un trabajo conjunto y coordinado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, detuvieron en términos de flagrancia a Jesús Alexis C. M., de 28 años de edad, por el delito de robo con violencia, cometido en perjuicio de una tienda OXXO.

La detención se efectuó este viernes 10 de julio, en el cruce de la avenida Equus y Punta Yoquivo, en la colonia Punta Oriente, de la ciudad de Chihuahua.

Durante la intervención, los agentes aseguraron un pañuelo de color gris con diseños blancos, unos lentes color café con la leyenda “Gucci”, así como un arma de utilería tipo escuadra de color negro con detalles grises en la corredera y una funda color negro, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que realizará las investigaciones para determinar su situación legal.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se logra la captura y el aseguramiento de personas que infringen y violan la ley, así como la afectación al patrimonio ciudadano.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).