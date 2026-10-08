Van por estrategia contra homicidios en la capital; hoy se reúne DSPM con militares

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y la Quinta Zona Militar reforzarán su coordinación para fortalecer las acciones de prevención de homicidios en la ciudad de Chihuahua, informó Julio Salas, titular de la corporación.

El jefe policiaco adelantó que este jueves sostendrá una reunión con representantes de la Quinta Zona, en la que se revisarán temas relacionados directamente con la prevención de este delito y las acciones que pueden implementarse de manera conjunta.

“Hoy también tengo otra reunión con el área de la Quinta Zona para reforzar también algunos temas de homicidio, sobre todo en la prevención del mismo”, señaló Salas.

La reunión forma parte de los trabajos de coordinación que mantienen las instituciones de seguridad y se suma a las acciones que la DSPM desarrolla para atender la incidencia de homicidios en la capital.

Salas indicó que continuarán trabajando de manera coordinada y bajo la atención del alcalde suplente, René Chavira Venzor, con el objetivo de fortalecer las estrategias de seguridad y prevención en el municipio.

El funcionario destacó que la coordinación entre las corporaciones será fundamental para reforzar las acciones preventivas y atender los factores relacionados con la comisión de homicidios.