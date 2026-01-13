“Vamos por un gran frente opositor para que el oficialismo devastador no llegue a Chihuahua”: PRI

Luego de la presentación de la estrategia “Esta es tu casa”, con la que la dirigencia estatal del PRI les abre la puerta a los militantes y actores políticos que en su momento decidieron alejarse del activismo partidista, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Alejandro Domínguez, aseguró que el objetivo de esta estrategia es formar un gran frente opositor para que Morena no llegue a Chihuahua.

“El PRI está abierto a quienes se quieran unir contra el oficialismo destructor de Morena. Tenemos que fortalecer a un grupo de chihuahuenses que queremos defender nuestra patria chica que es Chihuahua”, declaró Domínguez.

Flanqueado por la secretaria General del CDE, Kenya Durán; del dirigente estatal de Movimiento Territorial y del dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en la capital del estado, Pedro Beristáin, así como de los exdiputados locales Francisco Salcido y Fernando Mendoza, los cuales se reactivan dentro de las actividades partidistas, Alejandro Domínguez destacó que “vamos a destinar recurso humano, recurso intelectual, nos estaremos integrando poco a poco”.

“Vamos por un gran frente opositor para que este oficialismo devastador no llegue al estado de Chihuahua, ese es el reto, esa es la tarea. El PRI tiene ruta, tiene propósito, ya vendrán a finales de año las definiciones de alianza y de quiénes pueden ser los candidatos”, enfatizó el líder priista.