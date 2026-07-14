Presenta Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales resultados en primeros 5 meses de 2026

Se han judicializado 119 asuntos por los diversos delitos que atiende

Durante los meses de enero a mayo del año en curso, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, ha judicializado 119 carpetas de investigación.

Así lo dio a conocer la coordinadora de la Unidad Especializada, Miriam Janeth Tarango García, en la conferencia de prensa ofrecida este martes 14, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

Destacó que cada mes, reciben un promedio de 250 querellas, con un porcentaje de efectividad en resoluciones, del 60 por ciento.

También informó que, en este periodo del año, se resolvieron 542 carpetas de investigación, por no ejercicio de la acción penal y prescripciones.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales tiene un histórico de 5 mil 600 carpetas en investigación por casos de fraude, administración fraudulenta, abuso de confianza, despojo, usura e insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores.