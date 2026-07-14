Preparados ganaderos para detectar casos de gusano barrenador en ganado y fauna silvestre: Mauro

Mauro Parada Muñoz, secretario de Desarrollo Rural informó que de manera preventiva, meses atrás se inició una serie de capacitaciones al sector ganadero para aprender a identificar posibles casos de gusano barrenador en el ganado y en la fauna silvestre.

Ahora, tras el primer caso confirmado en la entidad, se reforzarán las acciones de orientación y prevención con el objetivo de que ese caso confirmado sea el único y Chihuahua recupere su estatus de “libre de plaga”.

El secretario explicó que el caso se detectó en un becerro de un rancho de Parral que tenía larvas en el ombligo, se tomó una muestra y se envió a Chiapas para su análisis, confirmándose positivo a miasis este martes.