Sin cambios en Cabalgata Villista tras primer caso de gusano barrenador

Ante el primer caso de gusano barrenador en un rancho de Hidalgo del Parral, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz señaló que no se tiene previsto suspender la Cabalgata Villista.

Explicó que los jinetes tienen especial cuidado con los equinos que se utilizan para la cabalgata y que en Hidalgo del Parral se instalarán puntos de revisión en los accesos del municipio.

Fue este martes cuando Senasica confirmó el primer caso de gusano barrenador en la entidad, en un becerro de un rancho en Parral.