Advierte Fiscalía sobre posible nueva modalidad de fraude

Sospechosos acuden a los domicilios haciéndose pasar por empleados de una institución bancaria, haciendo ofertas de mejores tasas de interés o plazos de pago, e incluso entregan supuesta documentación oficial

La Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), advirtió sobre la posibilidad de una nueva modalidad de fraude a través de llamada telefónica y visitas a domicilio.

Así lo dieron a conocer el fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad de Investigación, Miriam Janeth Tarango García, en la conferencia de prensa ofrecida este martes, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

Explicaron que se recibió una denuncia en la que la persona afectada señaló que recibió una llamada telefónica de una supuesta empleada de un banco, que le ofreció mejores tasas de interés y facilidades de pago.

La coordinadora señaló que posteriormente la supuesta empleada bancaria acudió al domicilio de la denunciante, a quien le pidió identificaciones personales, y a cambio, le proporcionó supuesta documentación institucional, luego se retiró y ya no se volvió a presentar

Ante ello, la afectada acudió a preguntar a la institución bancaria, y le informaron que nunca enviaban personal a visitas domiciliarias, por lo que, ante el temor de ser víctima de un delito, acudió a presentar la denuncia ante la FDZC.

El Fiscal de Distrito y la coordinadora de la Unidad pidieron a la ciudadanía tener precaución si recibe este tipo de llamadas, y no proporcionar datos personales como la dirección del domicilio.

También, exhortaron a que, ante cualquier duda de los trámites bancarios ofrecidos, acudan a la sucursal a cerciorarse de la veracidad del asunto.

Tarango García agregó que otro asunto que frecuentemente llega a la Unidad a su cargo, es el de abuso de confianza por parte de los mecánicos automotrices, en donde las víctimas señalan que en los talleres no les quieren devolver su vehículo.

Para ello señaló que, si enfrentan esta situación, en la FDZC, se brinda asesoría para cómo requerir su vehículo, pero como principal recomendación pidió que la ciudadanía opte por acudir a establecimientos formalmente constituidos.

Un tercer fraude, es el del cheque botador, en el cual la persona afectada recibe una supuesta transferencia de pago de un vehículo, a través de la banca móvil, pero minutos después es rechazada por falta de fondos, y en ese tiempo la persona defraudadora aprovecha para desaparecer.

Al respecto, pidió que cuando se trate de la compra venta de vehículos, se prefiera el pago en efectivo, ya sea en el lugar o acudiendo a un banco, y que de preferencia se encuentren acompañados por una tercera persona.

Indicó que en la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, auxilian para formalizar un contrato de compra-venta, al apoyarlas para verificar que el comprador sea quien haga efectiva la transferencia, y se puede agendar de manera presencial en el área de Atención Ciudadana, o al teléfono 614-442-7300, extensión 3100.