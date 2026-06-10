Vamos por reforma constitucional para blindar a Chihuahua del crimen organizado: Alfredo Chávez

Con el objetivo de blindar las elecciones en Chihuahua frente a la intervención del narco y dar mayor certeza al proceso electoral de 2026-2027, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfredo Chávez, dio a conocer en rueda de prensa el contenido de la iniciativa de reforma electoral impulsada por Acción Nacional, acompañado por la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, y por el diputado Arturo Zubía.

El legislador explicó que el eje central de la propuesta es llevar a la Constitución local una causal para anular cualquier elección en la que se acredite intervención del narco, así como impedir que personas vinculadas con estas conductas puedan sostener una candidatura. Chávez señaló que esta reforma también incluye paridad en la gubernatura, ampliación de la representación indígena, fortalecimiento de las herramientas del Instituto Estatal Electoral y homologación con la legislación federal. “Lo que está proponiendo Acción Nacional es la nulidad de cualquier elección y de cualquier candidato que esté vinculado con el crimen organizado”, expresó.

Alfredo Chávez agregó que la propuesta también contempla la armonización de la no reelección, la incorporación de la política de tres de tres contra la violencia, el reconocimiento del voto para personas privadas de la libertad sin sentencia firme y el aumento de 2 a 3 por ciento en el umbral mínimo para acceder a regidurías de representación proporcional. En la misma rueda de prensa, Arturo Zubía detalló la parte municipal de la reforma, que plantea una nueva integración de regidurías por bloques y una reducción total de 151 regidurías en el estado, equivalente a 21 por ciento menos.

Chávez subrayó que esta reforma busca responder a preocupaciones actuales sobre seguridad, representación, certeza electoral y funcionamiento de los ayuntamientos. Daniela Álvarez fijó desde el inicio el mensaje de que la decisión en las urnas debe quedar en manos de las y los chihuahuenses, mientras que la exposición técnica de Zubía aterrizó el ajuste municipal. Con ello, Acción Nacional puso sobre la mesa una reforma constitucional y legal que busca cerrar espacios a la intervención del narco y actualizar varias reglas del sistema electoral en Chihuahua.