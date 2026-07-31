En segundos, un policía salva a un bebé que se asfixiaba

Un policía que patrullaba de madrugada en San Isidro (Argentina) salvó a un bebé de un año que se ahogaba. Le aplicó maniobras de primeros auxilios y logró que recuperara la respiración. Luego trasladaron al menor a un hospital, donde se confirmó que se encontraba ya en buen estado de salud, reportó este jueves la prensa local. La familia agradeció su rápida intervención.

👶🚨 PATRULLABAN DE MADRUGADA Y TERMINARON SALVÁNDOLE LA VIDA A UN BEBÉ

Lo que parecía una recorrida preventiva de rutina en Villa Adelina se transformó, en cuestión de segundos, en una desesperada carrera contra el tiempo.

Milo, un bebé de apenas un año, se estaba ahogando y… pic.twitter.com/XMsypDEbK3

— El Economista (@ElEconomista_) July 30, 2026