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En segundos, un policía salva a un bebé que se asfixiaba

Un policía que patrullaba de madrugada en San Isidro (Argentina) salvó a un bebé de un año que se ahogaba. Le aplicó maniobras de primeros auxilios y logró que recuperara la respiración. Luego trasladaron al menor a un hospital, donde se confirmó que se encontraba ya en buen estado de salud, reportó este jueves la prensa local. La familia agradeció su rápida intervención.

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