Celebrará Canaco el Día del Comerciante el próximo viernes

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) encabezada por Alejandro Lazzarotto Rodríguez realizará un evento para conmemorar el Día del Comerciante esto el próximo viernes 7 de agosto.

Dicho evento se realizará en la casa del comercio en punto de las 9 de la mañana para reconocer al comercio chihuahuense que con trabajo impulsa oportunidades para fortalecer a las familias y mantener vivo el crecimiento económico de la ciudad.

La constancia, visión e impacto en generación de empleos es parte fundamental para los comerciantes, quienes a diario levantan la cortina para iniciar con su trabajo.

El primer viernes del mes de agosto de cada año fue designado como el Día del Comerciante, lo designo el Ayuntamiento de Chihuahua en 2024, el comercio y servicios son las principales fuentes de ingreso y generación de empleo.