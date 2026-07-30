Tras fatal choque en Barrio de Londres, convierten crucero en zona de 4 altos

Tras el fatal accidente que se registró el pasado domingo en el cruce de las calles 35 y Ochoa de la colonia Barrio de Londres, personal de Ingeniría Vial acudió a colocar señalamientos de alto en los 4 sentidos de circulación vehicular.

El accidente ocurrió entre un vehículo Dodge Charge que era conducido por un menor de 14 años de edad y un Chevrolet Beat registrado para el servicio de transporte a tráves de plataformas a nombre de Antonio C. C.

Según el informe de la Fiscalía, la responsabilidad del choque recae sobre el conductor de plataforma, quien omitió la señal de alto, sin embargo, una grabación que capta el momento del impacto muestra que el adolescente circulaba a exceso de velocidad.

Derivado del choque, una mujer perdió la vida en el lugar, mientras que su nieto de 9 años de edad y el conductor fueron hospitalizados.

Luego del accidente, vecinos de la colonia expresaron su inconformidad con la poca visibilidad en el cruce debido a la presencia de un camión de traslado de personal que constantemente lo dejan estacionado en la esquina y además, el señalamiento de alto es obstruido por las ramas de un árbol.

Además, trascendió que un grupo de vecinos había solicitado semanas atrás la colocación de un tope en dicho cruce pues constantemente observan vehículos que conducen a exceso de velocidad.