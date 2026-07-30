Próxima sesión extraordinaria podría ser a mediados de agosto: Presidente del Congreso

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, señaló que aunque todavía no existe una fecha exacta para realizar la próxima sesión extraordinaria en la que se votarían varios dictámenes pendientes, dijo que podría llevarse a cabo a mediados de agosto.

“Mañana tenemos sesión de la Diputación Permanente, y sí tenemos por ahí un periodo extraordinario que estamos tratando de consensuar con las diferentes fuerzas políticas, sobre todo con los coordinadores, porque ustedes saben que en este tema, muchos de los diputados están fuera, están en sus distritos trabajando”, dijo Ramírez Gutiérrez.

“Entonces estamos tratando de consensuar qué día vamos a poder estar en aptitud de tener el próximo periodo extraordinario. Pienso que por ahí a mediados de agosto pudiera ser”, reveló el presidente del Poder Legislativo e integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Entre los dictámenes que están pendientes se encuentra el que permitiría al Gobierno Municipal del alcalde Marco Bonilla, solicitar un crédito por 150 millones de pesos que permita el inicio de la construcción de la obra Poniente 5, entre otros.