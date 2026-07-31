Reportan que más de 50 mil marroquíes irrumpieron de forma ilegal a la ciudad española de Ceuta en una sólo día

La ciudad española de Ceuta se encuentra desbordada tras recibir un éxodo sin precedentes desde Marruecos. El Ministerio del Interior ha cifrado en unas 49.000 las personas que han accedido a la ciudad desde el país vecino de manera irregular en las últimas veinticuatro horas, informa El Pueblo de Ceuta.

Huge crowds of illegal migrants are running amok in Ceuta, looting stores and breaking into the homes of local people. 50 000 illegal migrants stormed the Spanish border in 1 day 🇪🇸 pic.twitter.com/9CQERCneO5 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026

Fuentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad consultadas por Ceuta Ahora explican que, durante los momentos de máxima intensidad, el flujo de indocumentados llegó a alcanzar un “ritmo aproximado de 3.000 personas por hora”.

Este masivo desplazamiento desde localidades del norte de Marruecos hacia territorio español ha derivado trágicamente en la pérdida de vidas por las aglomeraciones. Fuentes policiales indicaron a la prensa que, de manera provisional, se tiene constancia de al menos 18 personas fallecidas en la zona de Ceuta, sin descartar que se hallen nuevas víctimas mortales atrapadas en territorio marroquí.

En la calle y sin destino permanecen decenas de miles de irregulares —la cifra oficial equivale a más de la mitad de toda la población local—, lo que ya ha generado tensiones entre vecinos y grupos de inmigrantes, ante la absoluta saturación de los recursos civiles. Para hacer frente a la crisis, el Ejército y agentes de refuerzo llegados de la península ya patrullan la frontera, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para evaluar la emergencia.