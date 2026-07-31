Prevén viernes muy caluroso en las regiones centro, norte y noreste del estado; máxima será de 37°C en la ciudad de Chihuahua

Por la mañana, cielo parcialmente nublado con ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región, y ambiente fresco en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Se prevén #Chubascos con #Lluvias fuertes y #Rachas de #Viento de 40 a 60 km/h en zonas del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México. Revisa más detalles, aquí. ⤵️ pic.twitter.com/l6FtR1Joer — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 31, 2026

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste) y Nuevo León (centro y este), además de cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Zacatecas.