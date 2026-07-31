BTS no participará este año en los Grammy; “entiendo y respeto su decisión”, afirma el director de la Academia

Los siete integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS rechazaron presentar su música para la edición de 2027 de los Premios Grammy tras la apertura de una nueva categoría que galardonará por primera vez a la música asiática —Japón, Corea del Sur y China—; la agrupación estuvo nominada en varias ocasiones pero nunca se llevó el galardón.

A través de sus perfiles personales de Instagram, RM, “V”, J-Hope, Jin, Jimin, Jungkook y Suga expresaron su deseo por el que la música sea reconocida por la esencia de la misma y esta no sea dividida por un país o idioma.

“Hemos decidido no presentar nuestra música este año a los Grammy. Esperamos que la música pueda ser amada por la misma música en lugar de ser dividida por una región o un idioma. Gracias a Army y a todos los que han estado siempre con nosotros”, escribieron los siete integrantes de BTS.

Cabe destacar que en aunque cada miembro publicó de forma distinta el mensaje, el líder RM colocó de fondo una imagen perteneciente a un personaje creado para su videoclip de la canción “2.0” (2026).

Esta forma parte del álbum “Arirang” —pieza compuesta por 14 canciones, que fue lanzada tras haber finalizado su servicio militar— dicha pista habla sobre la historia del grupo y su lucha por ser reconocidos además la esencia del video está inspirada en una película de venganza titulada “Old Boy”.